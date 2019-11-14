شكرا لقرائتكم منتخب مصر يدفع ثمن كبرياء البدري ويتعادل ايجابيا أمام كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر ضد كينيا



دفع المنتخب الوطني الأول ثمن غياب نجمه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز صانع ألعاب الفراعنة طيلت السنوات الخمس الماضية والذي استبعد من قائمة الفريق وزملائه بعدما سقط الفريق في فخ التعادل الايجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعته وكينيا في مستهل مشوار الفريق بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

سجل أهداف المباراة محمود كهربا في الدقيقة 42 من عمر المباراة و ميكاييل أولونجا في الدقيقة 67 للضيوف.

وأخفق البدري في أولى مبارياته الرسمية ليعيد الفراعنة للأذهان التعادل الايجابي الذي تلقاه الفريق في عام 2012 بنفس التصفيات أمام أفريقيا الوسطى في عهد بوب برادلي المدير الفني الأسبق.

وأسند اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مهام الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للمدرب الشهير حسام البدري والذي يعاونه عدد من النجوم أمثال طاق مصطفي وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب للحراس، ومحمد بركات مديرا للفراعنة.

بدأ حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول المباراة بتشكيل مكون

مصر ضد كينيا

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد فتحى – محمود علاء – احمد حجازى – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – تريزيجيه – قفشة

خط الهجوم: كهربا

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الشوط الأول



نجح المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري في حسم نتيجة الشوط الأول لصالحه في مباراته ضد كينيا لينتهي بتقدم الفراعنة بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر المباراة عن طريق محمد مجدي قفشة، والذي تلقاه بشكل سهل وأمام مرمى خالي ليسجل أولى أهداف المباراة.

مصر ضد كينيا

وظهر المنتخب الوطني بعيداً عن مستواه وعاني من حالة عدم الانسجام خاصة وان الفريق يشارك فيه تشكيلة مغايرة لما اعتاد عليه الجمهور المصري خلال الفترة الماضية.

ونجح المنتخب الكيني في التعامل مع المباراة حتى الدقائق الخمس الأخيرة حتى استطاع الفراعنة الوصول الى مرمى المنافس.

وفرض المنتخب سيطرته على المجريات الشوط الأول بالرغم من فشله في الوصول الى مرمى الفريق المنافس في الوقت الذي تلقي فيه محمد الشناوي حارس الفراعنة تهديدات في هجمتين.

واستبدل الجهاز الفني لمنتخب كينيا، حارس مرماه باتريك ماتينزي في الدقيقة 10 ليشارك أيان أوبري ميتانو.

وتصدى أيان أوبري ميتانو حارس منتخب كينيا الذي شارك في الدقيقة 10 بعد إصابة الحارس الأساسي باتريك، لأول فرصة محققة من ركلة ركنية حولها أحمد حجازي.

وحاول البدري تنويع الهجمات من خلال الطرفين الا أن اللاعبين لم يفلحوا في الاستفادة من ضعف الخط الخلفي للفريق الكيني.

الشوط الثاني



بدأ المنتخب الوطني بتخاذل شديد في الشوط الثاني أمام كينيا وحاول اللاعبين الذين ظهر عليهم تراجع المعدل البدني وبدأ تراجع مستوى اللاعبين كبير للغاية ما ساهم في تقدم المنتخب الكيني ودفع البدري بكل من محمد النني واحمد سيد زيزو وأحمد جمعه، بدلا من عمرو السولية ومحمود كهربا، وحسين الشحات في محاولة للبحث عن هدف التقدم بعد تلقيه هدفا في الدقيقة 66 من عمر المباراة. الا ان محمد النني أخطأ في كرة تلقى خلالها الشناوي الهدف بعدما اشترك احمد فتحي هو الآخر في نفس الخطأ.

وحاول البدري تنويع الهجمات وغاب التوفيق عن الفراعنة في أحد الهجمات التي جاءت في الدقيقة 84 من عمر المباراة بعدما سدد تريزيجيه وزيزو ومحمد النني على التوالي من داخل الست ياردات لتبتعد في النهاية عن المرمي.