شكرا لقرائتكم الذئاب يهزمون طلائع الجيش بثلاثية دون ردفي الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المقاولون العرب فوزا بثلاثية دون رد علي نظيره طلائع الجيش فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى ، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدوري العام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.