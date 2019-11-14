شكرا لقرائتكم محمد حمدى زكى يعود لمران الاسماعيلي بعد راحة من الاصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران فريق الاسماعيلى اليوم عودة المهاجم محمد حمدى زكى عقب الراحة السلبية التى حصل عليها بأمر من الجهاز الفنى بعد شفائه من الاصابة .

كان زكى قد أصيب فى مباراة الفريق الودية أمام الانتاج الحربى ضمن إستعدادات الفريق لعودة المنافسات الرسمية عقب توقف الدورى العام.

يذكر أن الفريق سيتوجه لدولة الإمارات فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى لأداء مباراة العودة ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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علي الجانب الآخر، بدأ محمد مجدى مدافع الفريق التدريبات التأهيلية عقب الاصابة التى لحقت به خلال مباراة المصرى الودية والتى إنتهت بفوز الفريق بهدف مقابل لاشىء.

على هامش مران الفريق اليوم خاض مجدى البرنامج التأهيلى تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى.