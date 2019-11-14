شكرا لقرائتكم وليد سليمان وحسام عاشور يقدمان واجب العزاء في الراحل علاء على... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما حضر كل من شيكابالا وكريم بامبو ومحمد أبو جبل وحازم امام وإسلام جابر لاعبو الزمالك والصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك ، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، واللواء علاء مقلد المدير التنفيذى اول الحاضرين في عزاء الراحل علاء علي المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية.
كما حضر عبد العزيز عبد الشافى المستشار الفني لنادى بيراميدز، سامى الشيشيني نجم القلعة البيضاء السابق، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، ومؤمن سليمان، وكان في استقبال المعزيين والد علاء علي ومحمود أبو رجيلة ومحمود سعد وأحمد سمير.
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