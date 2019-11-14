شكرا لقرائتكم مروان الشوربجي يودع بطولة العالم الفردية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع مروان الشوربجي المصنف العاشر عالميا لرجال الاسكواش، بطولة العالم الفردية للاسكواش والتي تقدر قيمة جوائزها بحوالي 355 ألف دولار، من الدور نصف النهائي.

وخسر الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائي أمام النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 84 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 8-11, 11-6, 11-7 .

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يذكر أن مروان الشوربجي كان قد تأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على شقيقه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، ويواجه بول كول، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا في نهائي البطولة.

وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.