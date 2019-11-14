شكرا لقرائتكم انفوجراف .. تشكيل شباب الفراعنة لمواجهة الكاميرون بقيادة مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء التشكيل كالتالي:

705864b3-0ec1-47b8-8a74-86c0827c0128 حراسة المرمى: محمد صبحي Advertisements الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي الهجوم: مصطفى محمد

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