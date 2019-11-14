شكرا لقرائتكم بعد 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر والكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من عمر مباراة المنتخب الأولمبي والكاميرون ، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في مصر. انتهت الـ 15 دقيقة الأولي بتعادل المنتخبين سلبيا، حيث تحفظ لاعبو المنتخبين خوفا من دخول اهداف في مرمي ايا منهما، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون اي هجمات خطيرة علي المرميين. بدا شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي Advertisements الهجوم: مصطفى محمد فيما بدأ منتخب الكاميرون المباراة بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: سيمون اموسولا الدفاع: تشامبا ، انابا ، جونزاليس ، مبازيو الوسط: اولنجا ، اتيكى ، اوم جويت الهجوم: سونى ، فرانك ايفينا ، اريك ايوك

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