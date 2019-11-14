شكرا لقرائتكم مصر ضد كينيا .. حجازى يسدد رأسية على مرمى الحارس الكيني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر ضد كينيا

تصدى أيان أوبري ميتانو حارس منتخب كينيا الذى شارك فى الدقيقة 10 بعد إصابة الحارس الأساسى باتريك، لأول فرصة محققة من ركلة ركنية حولها أحمد حجازى مدافع منتخب مصر برأسه فى المباراة التى تجمع مصر وكينيا حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو. وجاء تسديدة أحمد حجازى تجاه مرمى منتخب كينيا ضعيفة وفى يد الحارس لينجح أوبرى فى التصدى لها بسهولة بعد نزوله كبديل. أعلن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل الفراعنة التي يخوض مباراة كينيا فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 . Advertisements وأسند اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مهام الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للمدرب الشهير حسام البدري والذي يعاونه عدد من النجوم أمثال طاق مصطفي وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب للحراس، ومحمد بركات مديرا للفراعنة. مصر ضد كينيا

وجاء التشكيل على النحو التالى : حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: أحمد فتحى – محمود علاء – احمد حجازى – عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – تريزيجيه – قفشة خط الهجوم: كهربا

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