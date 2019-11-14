شكرا لقرائتكم رباعي حراس مرمى الأهلي يخوضون تدريبات قوية خلال مران الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض رباعي حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، قبل المشاركة في المران الفني الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش .

واستقر الجهاز الفني على خوض مباراة ودية أمام فريق الاتصالات يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي بدأت بعد عودة الفريق من معسكر الإمارات، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استئناف بطولة الدوري وخوض مواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فيما خصص رينيه فايلر فقرة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للتصويب على المرمى، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتصويب على المرمى بمشاركة الحراس، ضمن البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه.