شكرا لقرائتكم مصر ضد كينيا .. كهربا يمنح الفراعنة التقدم في الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر ضد كينيا



نجح المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري في حسم نتيجة الشوط الأول لصالحه في مباراته ضد كينيا لينتهي بتقدم الفراعنة بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر المباراة عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، والذي تلقاه بشكل سهل وأمام مرمى خالي ليسجل أولى أهداف المباراة.

وبدأ حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول المباراة بتشكيل مباراة كينيا فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 .

وأسند اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مهام الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للمدرب الشهير حسام البدري والذي يعاونه عدد من النجوم أمثال طاق مصطفي وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب للحراس، ومحمد بركات مديرا للفراعنة.

مصر ضد كينيا



وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد فتحى – محمود علاء – احمد حجازى – عبد الله جمعة

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خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – تريزيجيه – قفشة

خط الهجوم: كهربا

مصر ضد كينيا



وظهر المنتخب الوطني بعيداً عن مستواه وعاني من حالة عدم الانسجام خاصة وان الفريق يشارك فيه تشكيلة مغايرة لما اعتاد عليه الجمهور المصري خلال الفترة الماضية.

ونجح المنتخب الكيني في التعامل مع المباراة حتى الدقائق الخمس الأخيرة حتى استطاع الفراعنة الوصول الى مرمى المنافس.

وفرض المنتخب سيطرته على المجريات الشوط الأول بالرغم من فشله في الوصول الى مرمى الفريق المنافس في الوقت الذي تلقي فيه محمد الشناوي حارس الفراعنة تهديدات في هجمتين.

واستبدل الجهاز الفني لمنتخب كينيا، حارس مرماه باتريك ماتينزي في الدقيقة 10 ليشارك أيان أوبري ميتانو.

وتصدى أيان أوبري ميتانو حارس منتخب كينيا الذي شارك في الدقيقة 10 بعد إصابة الحارس الأساسي باتريك، لأول فرصة محققة من ركلة ركنية حولها أحمد حجازي.

وحاول البدري تنويع الهجمات من خلال الطرفين الا أن اللاعبين لم يفلحوا في الاستفادة من ضعف الخط الخلفي للفريق الكيني.