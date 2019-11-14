شكرا لقرائتكم اجتماع بين فايلر وجهازه المعاون على هامش مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم .

وحرص المدير الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين في مران اليوم، حيث خاض الفريق فقرة بدنية ثم فقرة للتصويب على المرمى، ثم فقرة كرة طائرة ضمن البرنامج الذي يقوم الأهلي بتنفيذه.

ويسعى فايلر لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا مع التركيز على الجانب النفسي والمعنوي خلال مرحلة التوقف التي تشهد التحضير لاستكمال منافسات الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.