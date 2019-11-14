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شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينشر فيديو خلال متابعته لمباراة الفراعنة أمام كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر فيديو عبر ستورى موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام خلال متابعته لمباراة الفراعنة أمام كينيا المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 .
مباراة اليوم هى أول اختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق، الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم افريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا.
ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".
وخاض المنتخب الوطنى مباراتين وديتين تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد، الأولى أمام بتسوانا فى أكتوبر الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ليبيريا فى نوفمبر الجارى بتوقيع حمدى فتحى أيضا، الذى تعرض لقطع فى غضروف الركبة مؤخرا وغادر معسكر المنتخب حيث سيخضع لعملية جراحية فى الخارج.
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