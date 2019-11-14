شكرا لقرائتكم رينار يضم 7 لاعبين إلى معسكر الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، 7 لاعبين إلى صفوفه بدلا من لاعبي الهلال الذين سيعودون إلى معسكر فريقهم قبل النهائي الآسيوي.
وجاء على رأس المستدعين إلى القائمة، سلطان الغنام وعلي لاجامي وطلال عبسي ومختار علي ومحمد الكويكبي وعبدالمجيد السواط وتركي العمار.
وسيستأنف الأخضر معسكره يوم السبت قبل أن يلعب مباراته القادمة أمام باراغواي ودياً يوم الثلاثاء المقبل.
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