علاء عباس يقود العراق الى فوز تاريخي ومثير على ايران









اسماء السيد - قاد اللاعب الدولي علاء عباس المنتخب العراقي الى فوز تاريخي ومثير على نظيره الإيراني 2-1 الخميس على ستاد عمان الدولي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وسجل عباس هدف الفوز الثمين لأسود الرافدين في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع مستغلا النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده مسعود شجاعي قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بسبب نيله الإنذار الثاني.

وانتهى الشوط الأول بهدف لمثله، حيث افتتح المنتخب العراقي التسجيل في وقت مبكر عن طريق اللاعب مهند علي (11) وعادله احمد نور الله (25).

وعزز المنتخب العراقي بهذا الفوز صدارة المجموعة الثالثة رافعا رصيده الى 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين التي تعادلت اليوم مع هونغ كونغ صفر-صفر، بينما بقي المنتخب الإيراني ثالثا بـ 6 نقاط، وهونج كونج رابعة بنقطتين وكمبوديا في المركز الخامس والأخير بنقطة واحدة.

Advertisements

وجرت المباراة وسط أجواء مشحونة واحتياطات أمنية مشددة وترتيبات استثنائية وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء الجالية العراقية، وقد أطلقوا من مدرجات ستاد عمان الدولي العديد من الهتافات ضد النظام الإيراني وسط التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الثاني والتي أودت بحياة 330 شخصا.

وقد تسبب الوضع الامني في نقل المباراة الى العاصمة الأردنية عمان وكذلك الحال لمواجهة العراق والبحرين التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في نفس الملعب.

وشهدت المباراة هتاف الجماهير العراقية "إيران برا برا .. العراق تبقى حرة" و"بالروح بالدم نفديك يا عراق".

ملخص المباراة