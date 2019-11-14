سوريا تتجاوز الصين وتبتعد في الصدارة









اسماء السيد - انفرد منتخب سوريا بالصدارة بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه بفوزه على نظيره الصيني 2-1 الخميس في دبي (الأرض المفترضة لسوريا) في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الاسيوية الاولى ضمن التصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكأس أمم اسيا 2023 .

ورفعت سوريا رصيدها إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية مقابل 7 نقاط للصين ومثلها للفيلبين و3 نقاط للمالديف وأخيرا غوام دون نقاط.

وجاءت المباراة قوية من الطرفين افتتحها المنتخب السوري بمحاولة لورد السلامة في متناول الحارس الصيني قبل أن تسنح للمنتخب الصيني فرصة خطرة لوو لي مهاجم اسبانيول بكرة سددها فوق المرمى.

ومن هجمة سريعة ومع انشغال مدافعي الصين بمراقبة عمر السوما ارسل محمود مواس كرة عرضية داخل منطقة الجزاء انبرى اليها أسامة أومري وأودعها برأسه في المقص الأيمن لمرمى الصين (19).

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ورد الصينيون بهجمات سريعة معتمدين على الكرات الطويلة ومن إحداها أخطأ ساعد الدفاع كامل حميشة في قطع الكرة فوصلت لوو لي الذي اسكنها الشباك من داخل منطقة الجزاء (29).

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني وسط خطورة سورية وارتباك لدفاعات الصين واهدر ورد السلامة فرصة مناسبة داخل منطقة الجزاء قبل أن يعزز ندرب سوريا فجر براهيم خط الهجوم بإشراك المهاجمين شادي الحموي وعمر خربين، ومن اول لمسة للكرة ارسل خربين كرة عرضية داخل جزاء الصين أخطأ المدافع زهانغ لينغ في أبعادها فاسكنها مرماه بالخطأ مانحا الفوز لسوريا (76).

ملخص المباراة