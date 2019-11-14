الإمارات تخسر أمام فيتنام وتعقد موقفها في التأهل









اسماء السيد - عقدت الامارات التي لعبت بعشرة لاعبين على مدى 55 دقيقة، موقفها بعد تعرضها لهزيمتها الثانية تواليا بسقوطها امام مضيفتها فيتنام صفر-1 في هانوي الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

واستحق تين لين نغيون نجومية المباراة بعدما تسبب في طرد مدافع الامارات خليفة الحمادي الذي عرقله قبل ان ينفرد تماما بمرمى خالد عيسى (37) لتكمل المباراة المباراة بعشرة لاعبين.

وعاد نغيون لصناعة الحدث بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 اثر تسديدة بعيدة رائعة سكنت شباك الحارس الاماراتي خالد عيسى.

وانفردت فيتنام بصدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط مستفيدة من خسارة تايلاند امام مضيفتها ماليزيا 1-2 الخميس ايضا.

وتراجعت تايلاند الى المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبقيت الامارات ثالثة بست نقاط وبفارق الاهداف عن ماليزيا الرابعة واندونيسيا الاخيرة من دون رصيد والتي خضعت للراحة في هذه الجولة.

وكانت الامارات تطمح الى العودة من هانوي بنتيجة ايجابية لتعويض خسارتها الاولى في الجولة الماضية امام تايلاند 1-2 الا انها فشلت في مسعاها وقدمت اسوأ مباراة لها في التصفيات وعجزت عن تشكيل اي خطورة على مرمى حارس فيتنام دانغ فان لام ولو بتسديدة واحدة.

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في المقابل، نجحت فيتنام في تحقيق اول فوز لها على الامارات في تاريخ مواجهاتهما في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا بعدما تفوق "الابيض" في المباريات الاربع السابقة.

كما كان الفوز الثاني لفيتنام في تاريخ مبارياتها مع الامارات بعد الاول في كأس اسيا 2007 (2-صفر).

واستحق تين لين نغيون نجومية المباراة بعدما تسبب في طرد مدافع الامارات خليفة الحمادي الذي عرقل مهاجم فيتنام قبل ان ينفرد تماما بمرمى خالد عيسى (37).

وعاد نغيون لصناعة الحدث بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 اثر تسديدة بعيدة رائعة سكنت شباك عيسى.

وحاول الهولندي بيرت مارفيك مدرب الامارات انعاش خط هجومه السلبي والذي افتقد لهدافه في التصفيات برصيد 6 اهداف علي مبخوت للايقاف، لكن نزول خلفان مبارك بديلا لاحمد خليل (55) لم يأت بأي جديد.

ملخص مباراة الامارات وفيتنام: