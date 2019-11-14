قرعة خليجي 24 تضع السعودية مع الكويت وعُمان والبحرين









اسماء السيد - اسفرت قرعة بطولة خليجي 24 لكرة القدم عن وقوع منتخب قطر المنظم في المجموعة الاولى الى جانب الامارات والعراق واليمن، في حين ضمت المجموعة الثانية عمان حامل اللقب والسعودية والكويت والبحرين.

وحسبت القرعة الخميس في الدوحة بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن احمد ال ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي، علما بان البطولة تقام خلال الفترة من 26 الجاري الى 8 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وتم وضع المنتخب القطري المنظم على رأس المجموعة الاولى وعمان حاملة اللقب على رأس المجموعة الثانية ، وتم توزيع باقي المنتخبات حسب مراكزها في التصنيف الدولي الاخير الذي صدر في 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

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وقال اليمني حميد الشيباني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي "ان جدول مباريات البطولة سيتم اعلانه خلال الساعات القادمة وبعد اجتماع اللجنة وبعد حسم باقي ملاعب البطولة بجانب ملعب ستاد خليفة الدولي".

واكد جاسم الرميحي الامين العام للاتحاد الخليجي "القرعة جاءت متكافئة، المجموعتان متساويتان، ونتمنى التوفيق للجميع.. نتوقع ان يكون المستوى قويا لا سيما وان التصفيات الآسيوية شغالة الآن.. وهذا سينعكس على خليجي 24".

وكان من المقرر أن تستضيف قطر "خليجي 24" بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر والسادس من كانون الأول/ديسمبر، وأقامت حفل سحب القرعة الشهر الماضي على أساس مشاركة خمسة منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان، وبغياب الدول الثلاث التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ مطلع حزيران/يونيو 2017 وهي السعودية والامارات والبحرين.

ولكن اتحادات الدول الثلاث الاخيرة عدلت عن قرارها وتجاوبت بعد دعوة متجددة من الاتحاد الخليجي للمشاركة.