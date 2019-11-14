الفوز الرابع تواليا لليابان في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - حقق منتخب اليابان لكرة القدم فوزه الرابع تواليا، وذلك على حساب مضيفه قرغيزستان بنتيجة 2-صفر الخميس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

سجل هدفي المنتخب الفائز تاكومي مينامينو (41 من ركلة جزاء)، وجينكي هاراغوشي (54).

وعزز المنتخب الياباني صدارته لمجموعته بالعلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن قرغيزستان الثانية، وطاجيكستان التي تجمد رصيدها في المركز الثالث عند ست نقاط أيضاً بعد خسارتها امام ميانمار 3-4 في وقت سابق اليوم. في حين استراح المنتخب المنغولي صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط في هذه الجولة.