فيديو.. "فرصة مُركبة غريبة".. منتخب مصر يهدر التقدم أمام مرمى كينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر منتخب مصر أمام كينيا، فرصة مركبة بدأت من تمريرة لعبها كهربا إلى تريزيجيه ليسددها يمينية في الدقيقة 85 ومرت من الحارس لكنها وقفت أمام خط المرمى ثم لعبها الدفاع إلى محمد الننى الذى سددها مجددًا وارتطمت في ساق المدافع الكينى، لتضيع فرصة تقدم مصر مجددا أمام كينيا، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو. ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم". Advertisements وتقدم المنتخب الوطنى على نظيره الكينى، بهدف نظيف نجح فى تسجيله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح الفراعنة فى الشوط الأول ثم نجح المنتخب الكينى فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى لتصبح النتيجة 1 / 1 بعد تسجيل الهدف من أخطاء دفاعية من لاعبى المنتخب الوطنى، أجرى حسام البدرى 3 تغييرات فى الشوط الثانى بنزول أحمد زيزو ومحمد الننى وأحمد جمعة بدلا من حسين الشحات وأفشة وعمرو السولية على الترتيب.

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