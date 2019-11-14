شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشناوى ينقذ مرمى مصر من هدف محقق بعد مراوغة الدفاع بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ محمد الشناوى حارس المنتخب الوطنى، مرماه من فرصة هدف محقق بعدما راوغ لاعب منتخب كينيا خط دفاع منتخب مصر ثم نجح الشناوى فى التصدى لتسديدته لينقذ مرمى منتخب مصر من هدف محقق فى المباراة التى تجمع المنتخبين حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".









































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