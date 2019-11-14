وديت الجمهور فين ياكوتا؟ سوبر مشهد يفضح غضب البدرى من مدرجات برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، من الحضور الجماهيرى الضعيف الذى فوجئ به فى مدرجات برج العرب. أعلن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول تشكيل الفراعنة التي يخوض مباراة كينيا فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 . وأسند اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مهام الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للمدرب الشهير حسام البدري والذي يعاونه عدد من النجوم أمثال طاق مصطفي وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب للحراس، ومحمد بركات مديرا للفراعنة.

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