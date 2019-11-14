شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. محاضرة ميودراج وتدريبات كرة طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلى تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب مباراة المصرى الودية التى حقق فيها الفريق الفوز بهدف نظيف .

بدأ المران بمحاضرة للاعبين حرص فيها المدير الفنى على توجيه الشكر وتحفيز اللاعبين عقب الاداء الجيد فى مباراة الفريق الأخيرة وطالبهم بمزيد من الانضباط والجهد الذى يتميز به اللاعبون فى الفترة الأخيرة ، ثم أدى الفريق بعض التدريبات البدنية الخفيفة .

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حرص الجهاز الفنى على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية واداء بعض الجمل الفنية ركز خلالها على الاستحواذ على الكرة والتسليم والتسلم فى المساحات الضيقة.

فى نهاية المران خاض الفريق تدريبات الكرة الطائرة بالقدم لزيادة المرونة واستلام الكرة بالشكل الصحيح.