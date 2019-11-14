المنتخب الاولمبي يسجل ناصر ماهر " غياب" أمام الكاميرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بعد إصابته بتهتك في أربطة الكتف . وتعرض اللاعب لخلع بمفصل الكتف الايسر اثر ارتطام مباشر مع الخصم وتم رد الخلع بالملعب، واجرى اللاعب اشعه رنين مغناطيسى واشعه سينيه على مفصل الكتف وتبين من خلالها وجود تهتك بالاربطه الاماميه وكذلك وجود قطع بالحافظه الاماميه للمفصل. Advertisements وتم تثبيت المفصل بواسطه دعامه خاصه ويحتاج اللاعب لفتره تتراوح ما بين 4 الى 6 اسابيع للعوده للتدريبات وابدي الجهاز الفني حزنه الشديد لافتقاد الفريق جهود اللاعب في المباريات القادمه .

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