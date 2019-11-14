شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الشناوي ينقذ المنتخب أمام كينيا.. والتعادل "سيد الموقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة المنتخب الوطني امام كينيا المقامة حالياً بإستاد برج العرب في ، فى مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية بالكاميرون 2021 مازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويخوض المنتخب المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوى _أحمد فتحى – محمود علاء – احمد حجازى – عبد الله جمعة _طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – تريزيجيه – افشة وكهربا.

مباراة مصر المباراة بشكل حماسي واضح من جانب منتخب مصر الذى ضغط مُبكراً من أجل تسجيل هف مُبكر وهدد محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب ونادي أستون فيلا مرمى الضيوف فى الدقيقة 5 وأخطأ حارس كينيا خلال تسديد الكرة ليلتقى تريزيجيه فرصة بمثابة هدية سددها تجاه الحارس الكينى ولكنها مرت الكرة بجوار قائم الحارس المصاب.

وخرج حارس الضيوف من المباراة للاصابة ليتم ستبعاده وواصل المنتخب الوطني ضغطه على مرمى الفريق الكيني باحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

الفريق الطيني إعتمد على الهجمات المرتدة التى تعامل معها دفاع منتخبنا بشكل جيد فيما حاول كهربا وتريزيجيه زيارة شباك الضيوف ، كما قام أفشة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء كثيراً.

في الدقيقة 21 أنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة للغاية للضيوف بعدما توغل أحد لاعبي كينيا وكاد يُسجل في شباك منتخبنا لكن الشناوي أنقذ الموقف ببراعة ،وتكررت فرصة أخرى خطرة للمنتخب الطيني بعدما راوغ أحد لاعبي الضيوف دفاع منتخبنا لكنه سدد الكرة ضعيفة في "يد" محمد الشناوي.

نشط أداء منتخبنا مرة أخرى وتبادل الشحات وتريزيجيه أكثر من كرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف.





























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