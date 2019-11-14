شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "جرينتا" رمضان صبحي فى تحفيز زملائه قبل مواجهة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الكاف فيديو لرمضان صبحي قائد منتخبنا الوطني الأوليمبي، وهو يحفز زملائه قبل مواجهة الكاميرون، والتي تأتى في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة والمقامة حالياً في مصر.

ويواجه منتخبنا الوطني الكاميرون بعد ضمان التأهل للدور نصف النهائي عقب الفوز على منتخبي مالي وغانا في الجولتين الأولى والثانية، وظهرت "جرينتا" رمضان صبحي اثناء تحفيزه لزملائه، في الوقت الذي طالب الجناح الدولي زملائه بتحقيق الفوز على الكاميرون.