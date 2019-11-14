شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا يتقدم لمنتخب مصر أمام كينيا فى الدقيقة 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم كهربا مهاجم المنتخب الوطنى، بالهدف الأول لمصر أمام كينيا فى الدقيقة 42 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".

وبهذا الهدف أصبحت النتيجة تقدم منتخب مصر على نظيره بهدف نظيف بعدما أهدر المنتخبان مجموعة من الفرص فى الشوط الأول حيث كانت أخطر فرص مصر أهدرها كهربا الذى عدل الموقف بتسجيله الهدف الأول للفراعنة.