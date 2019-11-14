شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي .. جاهزية حمدي زكي وتأهيل مجدي والان مع تفاصيل الخبر
كان زكى قد أصيب فى مباراة الفريق الودية أمام الانتاج الحربى ضمن إستعدادات الفريق لعودة المنافسات الرسمية عقب توقف الدورى العام.
يذكر أن الفريق سيتوجه لدولة الإمارات فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى لأداء مباراة العودة ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
على هامش مران الفريق اليوم خاض مجدى البرنامج التأهيلى تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى.
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