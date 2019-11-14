المقاصة يهزم أسوان 2 / صفر وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق مصر المقاصة علي أسوان بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية لمشاركة المنتخب الأولمبي ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر، ومشاركة المنتخب الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأمم الأفريقية ، سجل هدفي المقاصة محمد كناريا. بدأ المقاصة المباراة بتشكيل ضم: حراسة المرمى: محمود حمدي خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم -محمد دسوقي -محمد كناريا . Advertisements خط الوسط:محمد رمضان- صلاح ريكو -صلاح عاشور - محمد مسعد. خط الهجوم: عبد الله مجدي - عمرو مرعي . ومن المقرر أن يدخل المقاصة معسكر مغلق غد بالإسماعيلية لمدة أسبوع خلال فترة التوقف ، علي ان يتخلله عدد من المباريات الودية.

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