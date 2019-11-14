شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. كهربا يعود للتهديف مع الفراعنة بعد غياب 956 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمود كهربا فريق أفيس البرتغالى ومنتخب مصر للتهديف بقميص الفراعنة خلال المباراة المقامة حاليا أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم أفريقيا 2021 الكاميرون .

جاء الهدف في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد خطأ فادح من جانب دفاع وحارس كينيا قبل أن ينقض كهربا على الكرة ويضعها في المرمى ويعد هذا الهدف هو الرابع لكهربا في المباراة رقم 26 له بقميص المنتخب الوطني.

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وسجل محمود كهربا هدفه بعد صيام عن التهديف دام 956 يومًا، حيث كان آخر أهدافه مع الفراعنة في ودية توجو التي أقيمت على ملعب برج العرب يوم 28 مارس 2017 وحقق الفريق الوطني الفوز بثلاثية نظيفة.

وجاءت أهداف كهربا الثلاثة السابقة ضد تشاد في تصفيات أمم أفريقيا 2017 والمغرب في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2017 وتوجو في مباراة ودية بينما جاء الهدف الرابع اليوم ضد كينيا.