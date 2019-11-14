شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد حجازى "يُمرن" حارس كينيا البديل فى مواجهة مصر والان مع تفاصيل الخبر
ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".
وجاء تسديدة أحمد حجازى تجاه مرمى منتخب كينيا ضعيفة وفى يد الحارس لينجح أوبرى فى التصدى لها بسهولة بعد نزوله كبديل.
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