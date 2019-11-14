شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد حجازى "يُمرن" حارس كينيا البديل فى مواجهة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى أيان أوبري ميتانو حارس منتخب كينيا الذى شارك فى الدقيقة 10 بعد إصابة الحارس الأساسى باتريك، لأول فرصة محققة من ركلة ركنية حولها أحمد حجازى مدافع منتخب مصر برأسه فى المباراة التى تجمع مصر وكينيا حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".

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وجاء تسديدة أحمد حجازى تجاه مرمى منتخب كينيا ضعيفة وفى يد الحارس لينجح أوبرى فى التصدى لها بسهولة بعد نزوله كبديل.