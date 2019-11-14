مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم بتصفيات يورو 2020 من خلال سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المنتخب الفرنسى نظيره مولدوفا، فى العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الخميس، على ملعب سان دونى بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر اليوم 14-11-2019 بتصفيات يورو 2020

ويعد المنتخب الفرنسى قريبا للغاية من خطف بطاقة التأهل لنهائيات الأمم الأوروبية، حيث يأتى فى المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة، خلف منتخب تركيا صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة فقط، بينما يحتل منتخب مولدوفا المركز السادس والاخير برصيد 3 نقاط، وألبانيا المركز الرابع برصيد 12 نقطة.