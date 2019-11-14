شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد الشناوى يتصدى لـ"تسديدات" كينيا فى البرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد الشناوى حارس المنتخب الوطنى فى التصدى لتسديدتين من المنتخب الكينى، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".

وتقدم المنتخب الوطنى على نظيره الكينى، بهدف نظيف نجح فى تسجيله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح الفراعنة.













































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