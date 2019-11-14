شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تتعادل مع مصر 1 / 1 فى الدقيقة 67 بأخطاء دفاع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب كينيا فى إدراك التعادل مع منتخب مصر، فى الدقيقة 67 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".

وتقدم المنتخب الوطنى على نظيره الكينى، بهدف نظيف نجح فى تسجيله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح الفراعنة فى الشوط الأول ثم نجح المنتخب الكينى فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى لتصبح النتيجة 1 / 1 بعد تسجيل الهدف من أخطاء دفاعية من لاعبى المنتخب الوطنى.

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