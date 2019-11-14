شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يمنح لاعبي الفريق راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفني لفريق الأهلى، لاعبي الفريق راحة من التدريبات غداً الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء السبت وفقا لاجندة رينيه فايلر المدير الفني للفريق والتي تشتمل أيضا على خوض تجربة ودية أمام الاتصالات يوم الثلاثاء المقبل. وواصل الفريق مرانه اليوم والذي اشتمل على جانب بدني وفني وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني عن اللاعبين.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إنه تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.