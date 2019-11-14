شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثانى.. البدرى يدفع بزيزو والننى بدلا من الشحات وأفشة أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أولى تغييراته بنزول أحمد زيزو بدلا من حسين الشحات أمام كينيا، فى الدقيقة 57 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من جزر القمر وتوجو ثم أجرى البدرى التغيير الثانى بنزول محمد الننى بدلا من محمد مجدى أفشة فى الدقيقة 65.

ودخل المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد فتحى وأحمد حجازى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما حسين الشحات وأفشة وتريزيجيه فى خط الوسط، كهربا فى خط الهجوم".

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وتقدم المنتخب الوطنى على نظيره الكينى، بهدف نظيف نجح فى تسجيله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح الفراعنة فى الشوط الأول.