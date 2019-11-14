شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصرى يطير لجزر القمر ظهر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير المنتخب المصرى الأول لدولة جزر القمر ظهر غداً الجمعة على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة الفريقين المقرر اقامتها يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، والتي تأتى ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا المقبلة في الكاميرون.

ويواجه المنتخب المصرى حالياً نظيره الكيني على ملعب برج العرب بالاسكندرية والتي تأتى في افتتاح مباريات التصفيات الافريقية، وتعتبر مباراة كينيا هى أول اختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم افريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا.

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وخاض المنتخب الوطنى مباراتين وديتين تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد، الأولى أمام بتسوانا فى أكتوبر الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ليبيريا فى نوفمبر الجارى بتوقيع حمدى فتحى أيضا، الذى تعرض لقطع فى غضروف الركبة مؤخرا وغادر معسكر المنتخب حيث سيخضع لعملية جراحية فى الخارج.

ويعاني المنتخب المصرى في مواجهة كينيا وجزر القمر من غياب عدد كبير من اللاعبين، حيث تم استبعاد 7 لاعبين من فريق بيراميدز بسبب تأخر وصولهم للمعسكر أبرزهم عبد الله السعيد ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر، فيما تعرض أكثر من لاعب للإصابة ما أدى لإستبعاده من الحسابات أبرزهم أحمد حسن كوكا وحمدى فتحى وأخيراً محمد صلاح نجم ليفربول، كما يعانى المنتخب أيضا من تأخر وصول المحترفين حيث انضموا قبل المباراة بـ48 ساعة لذا كثف الجهاز الفنى من جلساته مع اللاعبين خلال الساعات الأخيرة من أجل شرح خطة اللعب وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وأبرزها كثرة التمريرات المقطوعة والبطء فى تحضير الهجمات وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم.