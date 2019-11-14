بالفيديو.. رمضان صبحي في رسالة تحفيزية للاعبين: "عايزين نصعد أول يا رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اجتمع رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، مع زملائه في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس باستاد القاهرة، قبل النزول للإحماء استعدادا لمواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال رمضان صبحي للاعبين في فيديو بثه الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقية "كاف": "عايزين نكسب ونصعد أول يا رجالة"، في رسالة تحفيرية للاعبين.

ونجح المنتخب الأولمبي في التأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز في مواجهتي مالي (1-0)، وغانا (3-2).

ويحتل الفراعنة الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه الكاميرون بـ4 نقاط، ثم غانا بنقطة وحيدة، وأخيرا مالي التي ودعت البطولة بدون نقاط.