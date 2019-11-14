صلاح محسن احتياطيا.. تبديلان في تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة الكاميرون على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وأجرى غريب تبديلان في تشكيل الفراعنة بالدفع بالثنائي إمام عاشور، وعبدالرحمن مجدي، بدلا من صلاح محسن، وعمار حمدي. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق - أحمد فتوح Advertisements وسط الهجوم: إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي الهجوم: مصطفى محمد فيما أعلن ريجوبيرت سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني الاولمبي، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: حراسة المرمي: سيمون ميدجو خط الدفاع: اوليفر مبايزو - عمر جونزاليس - تشامبا - بافيل انتباه خط الوسط : هونجلا - اوم جويت - ياني اتيكيت خط الهجوم : اريك ايوك - كيفين سوني - فرانك ايفينا

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