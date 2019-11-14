عدسة الخليج 365 ترصد.. 6 لقطات لفرحة كهربا بتسجيل الهدف الأول للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- حازم جودة:

سجل محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي ، الهدف الأول للمنتخب الوطني، في شباك كينيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.

واستطاع كهربا في الدقيقة 42 الضغط على الحارس الكيني لينجح في استخلاص الكرة وتسجيلها في المرمى الخالي.

وسجل كهربا، 25 سنة، الهدف الدولي الرابع له في 26 مباراة دولية مع المنتخب المصري.

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وكانت المباراة الأخرى بالمجموعة انتهت بفوز منتخب جزر القمر على حساب توجو بهدف.

وتعد تلك المباراة الأولى للمنتخب تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب.

ويلتقي المنتخب أمام جزر القمر في الجولة الثانية من المجموعة يوم 18 نوفمبر المقبل.