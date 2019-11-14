مران الأهلي.. عودة سليمان.. وتأهيل نفسي للاعبين قبل مواجهتي الجونة والنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

شهد مران النادي الأهلي استعداداً لمواجهتي الجونة في الدوري المصري والنجم الساحلي في افتتاح مشوار مجموعات دوري أبطال إفريقيا، عودة وليد سليمان للمشاركة.

وكان وليد سليمان قد تغيب عن المران أمس بسبب شكوى مستمرة من كدمة قوية تعرض لها في القدم، ليخضع لعمليات تأهيل قبل العودة مجدداً للمران الجماعي.

وعقد رينيه فايلر محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها عن الفترة المقبلة وأهميتها للفريق الذي غاب عن المشاركة منذ أكثر فترة طويلة.

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وعمل فايلر على التأهيل النفسي للاعبين حيث غاب الفريق عن المباريات الرسمية في الفترة الماضية ما قد يؤثر سلبياً على عقليتهم الانتصارية التي تمتعوا بها خلال هذا الموسم حيث حققوا الانتصارات في كل المباريات مع المدرب السويسري.

وخفف مدرب الأهلي الأحمال البدنية على فريقه حتى لا يشعر اللاعبين بالإرهاق، انتظاراً لعودة اللاعبين الدوليين في المنتخبين الأول والأوليمبي لدعم الفريق.

وخصص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى فقرة تدريبية قوية للغاية للحراس الأربعة شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى.