الزمالك يكتسح الأميرية بسباعية وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تمكن الزمالك من تحقيق فوزًا وديًا على فريق الأميرية بسبعة أهداف مقابل هدف.
ويواصل الزمالك التحضيرات لعودة مباريات الدوري بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال إفريقيا.
وحقق الزمالك الفوز بسبعة أهداف دون رد على الأميرية سجلها كريم بامبو في الدقيقة ٢٦ ويوسف اوباما في الذقيقة ٣٣ من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة ٣٥ وشيكابالا في الدقيقة ٤١.. وأضاف السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 46 ثم حسين فيصل السادس في الدقيقة الـ 51 وأخيرا مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.. بينما سجل الاميرية هدفه الوحيد في الدقيقة ٣٧.
وفي الشوط الثاني للمباراة قام المدرب ميتشو بإجراء عدد من التبديلات في صفوف الأبيض بنزول محمد عبد الشافي بدلاً من شيكابالا ومصطفى فتحي بدلا من أوباما وحسين فيصل بدلاً من محمد حسن.
وشهدت المباراة وقوف اللاعبين دقيقة حداد على روح علاء علي لاعب الزمالك الأسبق والذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية.
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