لحظة بلحظة.. مصر 1 - 1 كينيا.. كهربا يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فشل المنتخب المصري في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام كينيا للسقوط في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام نظيره الكيني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة من التصفيات ويلعب بجواره في المجموعة ذاتها منتخبي توجو وجزر القمر.

وتُعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر؛ حيث أعلن تشكيله كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

انتظروا ملخصًا للشوط الأول فور بدايته:

انطلقت المباراة

الدقيقة 5 أخطأ حارس كينيا في إرسال الكرة لزملائه لتصل لكهربا الذي مررها لتريزيجيه ولكن تصويبة تريزيجيه من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

الدقيقة 10 شهدت اتسبدال حارس مرمى كينيا للإصابة.

في الدقيقة 22: أنقذ محمد الشناوي هدفًا مؤكدًا بعد تصويبة أيوب تيمبي لاعب كينيا ولكنه أمسك بها.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مستمرًا.

Advertisements

الدقيقة 32: سنحت لمصر فرصة تسجيل بعد تنفيذ أفشة ركلة حرة حصل عليها منتخب مصر على يسار حدود منطقة جزاء كينيا بتمريرها بصورة رائعة لتريزيجيه داخل منطقة الجزاء ليسددها بجوار القائم الأيسر لحارس كينيا.

في الدقيقة 42 استغل كهربا الخطأ في تمرير الكرة من خط دفاع كينيا لحارس المرمى وتقدم لمنتخب مصر ليذهب ويحتفل رفقة حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

مرور 45 دقيقة من عمر الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف سجله محمود كهربا.

الحكم يمنح 5 دقائق كوقت بدل من الضائع.

انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف سجله محمود كهربا.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني

مرور 10 دقائق من الشوط الثاني ولا جديد يذكر النتيجة مازالت تقدم منتخب مصر بهدف نظيف وسط سيطرة من قبل لاعبي مصر.

الدقيقة 57: حسام البدري يُجري التبديل الأول بالدفع بأحمد سيد "زيزو" بدلًا من حسين الشحات.

الدقيقة 60: تريزيجيه يفشل في تحويل تمريرة كهربا له لهدف؛ حيث مرت تصويبته بجوار القائم الأيمن لحارس المرمي الكيني.

الدقيقة 65: حسام البدري يُجري تبديلاً ثانيًا بالدفع بمحمد النني بدلًا من محمد مجدي "أفشة".

الدقيقة 66 : أولونجا لاعب منتخب كينيا استغل خطأ الكرة بين محمدالنني وأحمد فتحي ويسجل التعادل لكينيا.

الدقيقة 81: نشهد ضياع أخطر فرص المنتخب المصري في الشوط الثاني؛ حيث أخرج مدافعوا كينيا الكرة من على خط مرماهم قبل أن تعود لطارق حامد ثم لمحمد النني من داخل منطقة الجزاء لتخرج ركنية نفذها أحمد السيد "زيزو" ليخرجها الدفاع.

الدقيقة 90 ولازال التعادل مستمرًا.

انتهاء المباراة.