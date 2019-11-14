ديسابر: البدري الرائع.. وأشجع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز السبب وراء عدم انضمام لاعبي فريقه لمنتخب مصر، والأزمة التي حدثت مؤخرًأ، وترتب عليها استبعاد سباعي الفريق الدولي، من المعسكر المقام حاليا في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية :"لم يتحدث معنا أحد من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بشأن موعد انضام اللاعبين السبعة إطلاقا، وسمعنا عن الموعد فقط من خلال وسائل الإعلام، وتم إخطارنا بالموعد متأخرًا، خاصة وأنني كنت مرتبطا بمعسكر مع الفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة".

Advertisements

وأردف المدير الفني قائلا: " الجهاز الفني للمنتخب، طلب لاعبينا في وقت متأخر واللاعبون كانوا في طريقهم للمعسكر لكن حسام البدري كان له رأي آخر، أنا أعلم البدري جيدا وهو مدرب رائع ويعلم الكثير عن لاعبينا خاصة وأنه على درايه كبيرة بالمسابقة المحلية".

وعاد ديسابر ليقول: "لم نتأخر في انضمام لاعبينا لصفوف المنتخب، والدليل على ذلك انضمامهم لصفوف المنتخب في ودية بوتسوانا، التي لًعبت بعد يومين فقط من مباراة الفريق الإفريقية".

وأنهى حديثه قائلًا: "ما حدث ظرفا عابرا وعلى الجميع تخطي هذه المرحلة والتفكير فيما هو قادم، أنا هنا مدرب، لذلك فإنني مشجع للمنتخب المصري وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة خاصة وأنهم حاليا في مرحلة البناء لكن البدري قادر على تقديم منتخب قوي، سوف نقوم بعمل كل ما في وسعنا لمساعدة منتخب مصر، ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن بطولة الدوري متقلبة المواعيد، وهناك مباريات تم إلغاؤها في الدقائق الأخيرة".