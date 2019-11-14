تعرف على بديل صلاح.. مفاجآت في تشكيل مصر أمام كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيل الذي سيخوض به مباراة كينيا في إطار تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021.

وشهد تشكيل مصر تغيير في الجانب الدفاعي من خلال مشاركة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من محمود وحيد والذي لعب مباراة ليبيريا الودية الأخيرة.

ويلعب المدافع في صفوف ويست بورميتش ألبيون أحمد حجازي بدلاً من رامي ربيعة ليكون بجانب محمود علاء.

الجانب الهجومي سيشهد تغيير من حيث مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" بدلاً من أحمد سيد "زيزو" بينما يلعب محمود عبد المنعم كهربا في الجانب الهجومي بدلاً من أحمد جمعة.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري المباراة بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة في التصفيات مع منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو.