شاهد .. إمام عاشور يشارك في مركز جديد أمام الكاميرون ببطولة أفريقيا

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تجربة إمام عاشور لاعب الفراعنة في مركز جديد خلال مباراة الكاميرون ببطولة أمم أفريقيا تحن 23 سنة . مباراة الكاميرون ببطولة أمم أفريقيا تحن 23 سنة . ويشرك غريب امام عاشور في مركز 8 او الارتكاز المساند، والذي كان يشغله ناصر ماهر قبل إصابته، وعمار حمدي الموقوف لحصوله على انذارين .

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