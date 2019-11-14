سونج يعلن تشكيل الكاميرون أمام مصر في أمم أفريقيا للشباب

أعلن ريجوبيرت سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأولمبي تشكيل مباراة مصر التي ستقام في تمام الثامنة مساءا باستاد القاهرة في ختام مبارياتالمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا تخت ٢٣ سنة.
وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي ..
حراسة المرمي: سيمون ميدجو
خط الدفاع: اوليفر مبايزو - عمر جونزاليس - تشامبا - بافيل انتباه
خط الوسط : هونجلا - اوم جويت - ياني اتيكيت
خط الهجوم : اريك ايوك - كيفين سوني - فرانك ايفينا
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