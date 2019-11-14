الإمارات تسقط أمام فيتنام في تصفيات آسيا

سقط منتخب الإمارات في فخ الهزيمة أمام فيتنام، بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ميدينه ستاديوم ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات، في التصفيات الآسيوية.
سجل هدف اللقاء الوحيد تين لين نجيون في الدقيقة 44.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الفيتنامي إلى عشر نقاط يحتل بها صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد الإمارات عند ست نقاط .
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