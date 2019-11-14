تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الكاميرون .. مصطفى محمد في الهجوم

أعلن المدير الفني شوقي غريب تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمباراة الكاميرون بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة . ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة . وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى: محمد صبحي Advertisements الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي الهجوم: مصطفى محمد

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