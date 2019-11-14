تشكيل مالي أمام غانا .. إبراهيما كوني في الهجوم

أعلن فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأوليمبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غانا في المباراة التي تجمعهما اليوم على ستاد السلام بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. وجاء تشكيل مالي كالآتي .. حراسة المرمى: صامويل ديارا خط الدفاع: شاتو، إيسوف تراوري، Advertisements كليمينت؛ فيلكس كاماتي كليمينت؛ فيلكس كاماتي خط الوسط: إليو ديانج، دومبيا، البلال تراوري، علي مالا، موسى بجايوكو المهاجم: إبراهيما كونى ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 6 نقاط ويليه الكاميرون برصيد 4 نقاط ثم غانا بنقطة وأخيرًا مالي بدون رصيد.

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