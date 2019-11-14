كهربا يضع منتخب مصر في المقدمة امام كينيا هدية المدافع والحارس البديل

بهدف محمود كهربا تقدم منتخب مصر على نظيره الكيني بهدف نظيف بستاد برج العرب في افتتاحية مباريات المجموعة السابعة لتصفيات الأمم الافريقية التي ستقام نهائياتها بالكاميرون مطلع 2021. جاء الهدف في الدقيقة 42 من خطأ مشترك من مدافع كينيا اريك اوينو والحارس البديل ايانكو. جاء الشوط متوسط المستوى سيطر المنتخب دون فاعلية على المرمى وانقذ محمد الشناوي حارس المرمي هدفين مؤكدين في منتصف الشوط من انفراد كامل . الشوط الاول بدأ منتخب مصر اللقاء بهجوم ساعيا لهدف مبكر يريح الاعصاب ونجح في حصار المنافس وعابه في كثير من الاوقات ضعف الكثافة العددية حول وداخل منطقة الجزاء. في كثير من الاوقات ضعف الكثافة العددية حول وداخل منطقة الجزاء. بادر محمود تريزيجيه بتهديد مرمي كينيا بتسديدة من خارج المنطقة بسن حذائه تمر بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات. اصيب الحارس باتاسي في كرة مشتركة ولعب مكانه ايانكو بعد خمس دقائق من بداية اللقاء. Advertisements فشلت محاولات كهربا البعيد عن مستواه وبات الأخطر ومصدرها محمد مجدي قفشة في التحرك والاختراقات وبقت اللمسة الأخيرة مشكلة. في 3 دقائق أهدرت كينيا هدفين مؤكدين من جانب الثنائي ايوب تيمبي وميشيل اولانجا..في الأولى اخترق ايوب الدفاعات المصرية وراوغ احمد حجازى وانقذ الشناوي الموقف من انفراد كامل الثنائي ايوب تيمبي وميشيل اولانجا..في الأولى اخترق ايوب الدفاعات المصرية وراوغ احمد حجازى وانقذ الشناوي الموقف من انفراد كامل والثاني تقدم اولانجا من العمق واروغ بنفس سيناريو محاولة ايوب وهذه المرة راوغ محمود علاء وانفرد ويستبسل الشناوي كعادته في انقاذ المرمى بشكل لافت. يخرج تيمبي للاصابة ويلعب مكانه كليفت مع مرور نصف ساعه ويتعرض منتخبنا لهجمات وتسديدات من خارج المنطقة من اوموندى وفيكتور اونياما. هدف مفاجئ وسط سيطرة كينية يخطأ المدافعاريك اوينو، ويعيد الكرة للحارس ايانكو الذي حاول ابعاد الكرة تصطدم بمحمود كهربا وينفرد بالمرمى الخالي ويضع الكرة في الشباك مسجلا هدف التقدم. يحتسب الحكم خمس دقائق وقتا بدلا من الضائع سيطرة مصرية دون فاعلية ومرتدات شبه خطيرة للمنافس.

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